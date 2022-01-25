Локарев Константин Георгевич
Место рожденияСев Маяк Таш обл УзССР
Дата рождения21.01.1951
Дата смерти25.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1951
Сев Маяк Таш обл УзССР
Бракосочетание
13.08.1972
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
06.10.1974
Сын: Локарев Алексей Константинович
Мать ребёнка: Локарева Любовь Алексеевна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
10.07.1976
Сын: Локарев Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Локарева Любовь Алексеевна
Ташкент УзССР
Смерть
25.01.2022
Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: инфаркт