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Локарев Константин Георгевич

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Место рождения

Сев Маяк Таш обл УзССР

Дата рождения

21.01.1951

Дата смерти

25.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1951

Отец: Локерев Георгий Михайлович

Мать: Локерева Александра Степановна

Сев Маяк Таш обл УзССР
Бракосочетание
13.08.1972

Жена: Локарева Любовь Алексеевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
06.10.1974

Сын: Локарев Алексей Константинович

Мать ребёнка: Локарева Любовь Алексеевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
10.07.1976

Сын: Локарев Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Локарева Любовь Алексеевна

Ташкент УзССР
Смерть
25.01.2022
Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: инфаркт
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