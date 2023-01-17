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Михайлов Сергей

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1969

Отец: Михайлов Пётр Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.10.1987

Сын: Михайлов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Воронецкая Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
08.10.1997

Дочь: Михайлова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кумачёва Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
16.01.2002

Дочь: Михайлова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Кумачёва Ольга Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кумачёва Ольга Юрьевна

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