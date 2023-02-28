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Справина Евстолия Ивановна

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

08.02.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
08.02.1902 ст.
Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
От простуды.
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