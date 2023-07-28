Кудрина (Кудрина) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрина (Кудрина) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кудрина) Нина Андреевна

Отец ребёнка: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кудрина) Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич

Нехоткино, Солигаличский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич

Смерть
1971

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