Кудрина (Кудрина) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кудрина) Нина Андреевна
Отец ребёнка: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кудрина) Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Кудрин (Филиппов) Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971