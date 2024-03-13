Чумаков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1991

Отец: Чумаков Александр Алексеевич

Мать: Чумакова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.05.2014

Дочь: Чумакова Алиса Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.2017

Дочь: Чумакова Дарья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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