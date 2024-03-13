Чумаков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1991
Рождение ребёнка
02.05.2014
Дочь: Чумакова Алиса Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.2017
Дочь: Чумакова Дарья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности