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Дарья Тимофеевна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1851

Отец: Гаврилович Тимофей Алексеевич/Гаврилович

Мать: Скобичева Александра Кузьминична

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 7
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
24.03.1851
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 7
Смерть
Неизвестно

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