Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1851
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 7
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.03.1851
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1851 год | 7
Смерть
Неизвестно