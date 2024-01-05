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Лещенко Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Лещенко Иван

Мать: Лещенко Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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