Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Лещенко Пётр
Лещенко Пётр
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лещенко Иван
1886 г.р.
Мать
Лещенко (Сячинова) Анна Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Лещенко Иван
Мать:
Лещенко Анна Петровна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия