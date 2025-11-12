Аверкиев Алексей Иванович
мужской, родился 07.04.1843, Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
умер Неизвестно
ОтецАверкиев Иван Алексеевич1804 г.р.
МатьАверкиева Агрипина НикифоровнаОколо 1804 г.р.
Супруги
Аверкиева Екатерина Васильевна1845 г.р.
Дети
Аверкиева Матрона Алексеевна05.11.1865 г.р.
Аверкиев Павел Алексеевич14.01.1867 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1843
Бракосочетание
25.10.1864
Рождение ребёнка
05.11.1865
Дочь: Аверкиева Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1867
Сын: Аверкиев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1871
Сын: Аверкиев Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Аверкиева Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно