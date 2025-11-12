Аверкиев Алексей Иванович 07.04.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Аверкиев Алексей Иванович

Автор
АТ
Токаревских А.

мужской, родился 07.04.1843, Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

умер Неизвестно

Отец
Аверкиев Иван Алексеевич1804 г.р.
Мать
Аверкиева Агрипина НикифоровнаОколо 1804 г.р.
Супруги
Аверкиева Екатерина Васильевна1845 г.р.
Дети
Аверкиева Матрона Алексеевна05.11.1865 г.р.
Аверкиев Павел Алексеевич14.01.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1843

Отец: Аверкиев Иван Алексеевич

Мать: Аверкиева Агрипина Никифоровна

Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
25.10.1864

Жена: Аверкиева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1865

Дочь: Аверкиева Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.01.1867

Сын: Аверкиев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
03.11.1871

Сын: Аверкиев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Аверкиева Екатерина Васильевна

Турмасово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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