Лазаренко Таисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1985
Дочь: Васильева (Лазаренко) марина Владимировна
Отец ребёнка: Лазаренко Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазаренко Владимир Дмитриевич