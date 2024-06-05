Лазаренко Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко Таисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

мВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1985

Дочь: Васильева (Лазаренко) марина Владимировна

Отец ребёнка: Лазаренко Владимир Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазаренко Владимир Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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