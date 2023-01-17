Гуселетова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Титова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Иванович
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно