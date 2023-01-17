Гуселетова Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Титова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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