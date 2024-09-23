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Кривощеков Федор Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривощекова Елизавета Митрофановна

Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: (Кривощекова) Акелина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1898
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.12.1898 ст.

Дочь: (Кривощекова) Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Кривощекова Елизавета Митрофановна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144, оп.5. д. 843 1898-1899 год запись о рождении №167 стр. 56
Рождение ребёнка
25.03.1903 ст.

Сын: Кривощеков Василий Федорович

Мать ребёнка: Кривощекова Елизавета Митрофановна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК 144/6/529 запись 70 стр 24
Смерть
Неизвестно

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