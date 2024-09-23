Кривощеков Федор Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: (Кривощекова) Акелина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1898
Рождение ребёнка
01.12.1898 ст.
Дочь: (Кривощекова) Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Кривощекова Елизавета Митрофановна
ГААК ф. 144, оп.5. д. 843 1898-1899 год запись о рождении №167 стр. 56
Рождение ребёнка
25.03.1903 ст.
Сын: Кривощеков Василий Федорович
Мать ребёнка: Кривощекова Елизавета Митрофановна
ГААК 144/6/529 запись 70 стр 24
Смерть
Неизвестно