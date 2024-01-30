Рогов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: не указан
Мать: Рогова Ульяна Ильинична
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Мать ребёнка: Рогова Анна Егоровна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Дочь: Рогова Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Рогова Анна Егоровна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Упоминание
1845 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Смерть
Неизвестно