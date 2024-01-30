Рогов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: не указан

Мать: Рогова Ульяна Ильинична

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Рогов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Рогова Анна Егоровна

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Дочь: Рогова Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Рогова Анна Егоровна

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Упоминание
1845 ст.
Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Смерть
Неизвестно

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