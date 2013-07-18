Исупов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Сергей

Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

30.10.1956

Дата смерти

18.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алевтина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алевтина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алевтина Викторовна

Смерть
18.07.2013
Россия нижний тагил
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Рогожино
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