Исупов Сергей
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения30.10.1956
Дата смерти18.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алевтина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алевтина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алевтина Викторовна
Смерть
18.07.2013
Россия нижний тагил
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Рогожино