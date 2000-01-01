Баратеон Станнис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баратеон Станнис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

261

Дата смерти

302

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
261

Отец: Баратеон Стеффан

Мать: Баратеон Кассана

Смерть
302
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