Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Баратеон Станнис
Баратеон Станнис
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
261
Дата смерти
302
Пол
Мужской
Отец
Баратеон Стеффан
245 г.р.
Мать
Баратеон (Эстермонт) Кассана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
261
Отец:
Баратеон Стеффан
Мать:
Баратеон Кассана
Смерть
302
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия