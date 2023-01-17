Забирова (Александрова) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти26.01.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1927
Сын: Забиров Николай Романович
Отец ребёнка: Забиров Роман Ильич
Рождение ребёнка
05.12.1934
Дочь: Подкина Мария Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.12.1937
Отец ребёнка: Забиров Роман Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забиров Геннадий Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забиров Игнатий Романович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Забиров Роман Ильич
Смерть
26.01.1978