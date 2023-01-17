Забирова (Александрова) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забирова (Александрова) Дарья Александровна

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Место рождения

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1901

Дата смерти

26.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Александр

Мать: не указана

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.10.1927

Сын: Забиров Николай Романович

Отец ребёнка: Забиров Роман Ильич

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.12.1934

Дочь: Подкина Мария Романовна

Отец ребёнка: не указан

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1937

Сын: Забиров Виктор Романович

Отец ребёнка: Забиров Роман Ильич

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забиров Илья Романович

Отец ребёнка: не указан

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забиров Геннадий Романович

Отец ребёнка: не указан

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забиров Игнатий Романович

Отец ребёнка: не указан

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забиров Роман Ильич

Смерть
26.01.1978
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
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