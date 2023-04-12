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Якимов Дмитрий Михайлов

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимов Михайла Федоров

Мать: Марфа Яковлева

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Яков Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Изосим Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Степан Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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