Якимов Дмитрий Михайлов
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якимов Михайла Федоров
Мать: Марфа Яковлева
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимов Пётр Дмитриев
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Дмитриева
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимов Яков Дмитриев
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно