Эрих (Акинина) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1962
Отец: Акинин Николай Яковлевич
Мать: Акинина Анна Васильевна
Образование
С 01.09.1970 по 31.05.1980
Школа № 58
Образование
С 01.09.1980 по 30.06.1985
Грозненский нефтяной институт им. Академика Миллионщикова
Место жительства
01.08.1985
Переезд из г. Грозный
Бракосочетание
15.01.1988
Рождение ребёнка
18.09.1988
Дочь: Эрих Анна Андреевна
Отец ребёнка: Эрих Андрей Александрович
Место жительства
10.08.2016
Подольск, Подольск, Московская область
Переезд из г. Омска