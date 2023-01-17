Эрих (Акинина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭрих (Акинина) Ольга Николаевна

Эрих (Акинина) Ольга Николаевна

avatar

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

27.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1962

Отец: Акинин Николай Яковлевич

Мать: Акинина Анна Васильевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Образование
С 01.09.1970 по 31.05.1980
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Школа № 58
Образование
С 01.09.1980 по 30.06.1985
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Грозненский нефтяной институт им. Академика Миллионщикова
Место жительства
01.08.1985
Омск, город Омск, Омская область
Переезд из г. Грозный
Бракосочетание
15.01.1988

Муж: Эрих Андрей Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
18.09.1988

Дочь: Эрих Анна Андреевна

Отец ребёнка: Эрих Андрей Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
10.08.2016
Подольск, Подольск, Московская область
Переезд из г. Омска
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close