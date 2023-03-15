Трухина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухин Александр

Отец ребёнка: Трухин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухин Дмитрий

Рождение ребёнка
1932

Сын: Трухин Иван

Отец ребёнка: Трухин Дмитрий

Рождение ребёнка
09.03.1936

Дочь: Аксёнова (Трухина) Валентина

Отец ребёнка: Трухин Дмитрий

Рождение ребёнка
1940

Сын: Трухин Федор

Отец ребёнка: Трухин Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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