Трухина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухин Александр
Отец ребёнка: Трухин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трухин Дмитрий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Трухин Иван
Отец ребёнка: Трухин Дмитрий
Рождение ребёнка
09.03.1936
Дочь: Аксёнова (Трухина) Валентина
Отец ребёнка: Трухин Дмитрий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Трухин Федор
Отец ребёнка: Трухин Дмитрий
Смерть
Неизвестно