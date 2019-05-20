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Смелов Валерий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1952

Дата смерти

20.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1952

Отец: Смелов Александр Алексеевич

Мать: Смелова Елена Константиновна

Бракосочетание
03.02.1952

Жена: не указана

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
03.02.1973

Жена: Смелова Галина Викторовна

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.05.1974

Дочь: Касаткина Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Смелова Галина Викторовна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1980

Дочь: Грушевая Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Смелова Галина Викторовна

Смерть
20.05.2019
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