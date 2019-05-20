Смелов Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1952
Дата смерти20.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1952
Бракосочетание
03.02.1952
Жена: не указана
Бракосочетание
03.02.1973
Рождение ребёнка
21.05.1974
Дочь: Касаткина Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Смелова Галина Викторовна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1980
Дочь: Грушевая Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Смелова Галина Викторовна
Смерть
20.05.2019