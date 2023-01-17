Бутаков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутаков Андрей Игнатьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.1881
Сын: Бутаков Иннокентий Николаевич
Мать ребёнка: Бутакова Лидия Николаевна
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно