Бутаков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутаков Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутаков Андрей Игнатьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.1881

Сын: Бутаков Иннокентий Николаевич

Мать ребёнка: Бутакова Лидия Николаевна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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