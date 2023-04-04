Умнов (урожд. Дмитриева) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Константин
Мать: Умнова (Дмитриева) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1885
Дочь: Стефанович (урожд. Умнова) Вера Константиновна
Отец ребёнка: Умнов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Умнов Николай Константинович
Отец ребёнка: Умнов Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно