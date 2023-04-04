Умнов (урожд. Дмитриева) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнов (урожд. Дмитриева) Ольга Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Константин

Мать: Умнова (Дмитриева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умнов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
10.12.1885

Дочь: Стефанович (урожд. Умнова) Вера Константиновна

Отец ребёнка: Умнов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Умнов Николай Константинович

Отец ребёнка: Умнов Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно

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