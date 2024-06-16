Громова Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Громов Николай
Рождение ребёнка
1843
Сын: Громов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Громов Николай
д. Екимов Перевоз
Рождение ребёнка
1854
Сын: Громов Константин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Громова Мария
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1885
Вдова.