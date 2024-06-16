Громова Клавдия Федоровна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Громова Клавдия Федоровна

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Николай

Рождение ребёнка
1843

Сын: Громов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Громов Николай

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
д. Екимов Перевоз
Рождение ребёнка
1854

Сын: Громов Константин

Отец ребёнка: не указан

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Громова Мария

Отец ребёнка: не указан

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вдова.

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