Останина Агафия Арефовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Агафия Арефовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Останин Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Останин Фёдор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Фёдор Михайлович

Смерть
После 1891
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