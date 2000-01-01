Останина Агафия Арефовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Останин Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Останин Фёдор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1891