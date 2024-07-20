Филатова Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Александр Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1958
Дочь: Иванова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Филатов Анатолий Ефремович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинск
Смерть
Неизвестно