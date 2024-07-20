Филатова Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Александр Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Анатолий Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Анатолий Ефремович

Рождение ребёнка
09.05.1958

Дочь: Иванова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Филатов Анатолий Ефремович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Челябинск
Смерть
Неизвестно

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