Нигаматжанова (Абдульменова) Альбина Эзкаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигаматжанова (Абдульменова) Альбина Эзкаровна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

19.06.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
15.11.1996

Муж: Нигаматжанов Ринат Мухтарович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.04.1997

Сын: Нигаматжанов Артур Ринатович

Отец ребёнка: Нигаматжанов Ринат Мухтарович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
2023

Муж: Нигаматжанов Ринат Мухтарович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения".
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Мастер маникюра.
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