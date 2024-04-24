Нигаматжанова (Абдульменова) Альбина Эзкаровна
Место рождения
Дата рождения19.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1975
Бракосочетание
15.11.1996
Рождение ребёнка
16.04.1997
Сын: Нигаматжанов Артур Ринатович
Отец ребёнка: Нигаматжанов Ринат Мухтарович
Развод
2023
Работа или профессия
Неизвестно
МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения".
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер маникюра.