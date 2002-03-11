Хужин Шагит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хужин Шагит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1921

Дата смерти

11.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1921

Отец: Хужин Хужа

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1948

Жена: Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза

Рождение ребёнка
05.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулбакова (Гайнитдиновна) Роза

Смерть
11.03.2002
старость

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