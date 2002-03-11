Хужин Шагит
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1921
Дата смерти11.03.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1921
Отец: Хужин Хужа
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1948
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
05.02.1959
Рождение ребёнка
1961
Смерть
11.03.2002
старость