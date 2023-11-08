Самоваров Василий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
12.11.1893
Жена: Самоварова Анна Петрова
Рождение ребёнка
07.12.1894
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Самоварова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Самоваров Иван Васильевич
Мать ребёнка: Самоварова Анна Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно