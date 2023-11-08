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Самоваров Василий Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Самоваров Александр Иванов

Мать: Самоварова Александра Васильева

Бракосочетание
12.11.1893

Жена: Самоварова Анна Петрова

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.12.1894

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Самоварова Анна Петрова

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Самоваров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Самоварова Анна Петрова

Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Цикуль, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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