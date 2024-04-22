Алиханова (Черникова) Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1970
Рождение ребёнка
26.02.1998
Сын: Алиханов Сергей Арсенович
Отец ребёнка: Алиханов Арсен
Рождение ребёнка
25.01.2002
Сын: Алиханов Руслан Арсенович
Отец ребёнка: Алиханов Арсен
Рождение ребёнка
05.08.2004
Отец ребёнка: Алиханов Арсен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алиханов Арсен
Образование
Неизвестно
МБОУ СОШ № 4 п. ДОБРОВОЛЬСК
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель