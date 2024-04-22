Алиханова (Черникова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиханова (Черникова) Галина Сергеевна

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Место рождения

Потсдам

Дата рождения

12.02.1970

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1970

Отец: Черников Сергей Сергеевич

Мать: Черников Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1998

Сын: Алиханов Сергей Арсенович

Отец ребёнка: Алиханов Арсен

Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
Рождение ребёнка
25.01.2002

Сын: Алиханов Руслан Арсенович

Отец ребёнка: Алиханов Арсен

Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
Рождение ребёнка
05.08.2004

Сын: Алиханов Тимур Арсенович

Отец ребёнка: Алиханов Арсен

Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиханов Арсен

Образование
Неизвестно
Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
МБОУ СОШ № 4 п. ДОБРОВОЛЬСК
Место жительства
Неизвестно
Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Добровольск, Краснознаменский, Калининградская область
учитель
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