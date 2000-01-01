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Foerderer Josef
Foerderer Josef
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1869
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Foerderer Georg
1836 г.р.
Мать
Foerderer (Hatzenbühler) Barbara
1840 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Foerderer Georg
Мать:
Foerderer Barbara
Смерть
Неизвестно
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