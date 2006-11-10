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Царев Виктор Маркович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

10.04.1937

Дата смерти

10.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: Марк Парфенович

Мать: ?

Россия
Смерть
10.11.2006
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