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Царев Виктор Маркович
Царев Виктор Маркович
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Место рождения
Россия
Дата рождения
10.04.1937
Дата смерти
10.11.2006
Пол
Мужской
Отец
Марк Парфенович
1903 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Отец:
Марк Парфенович
Мать:
?
Россия
Смерть
10.11.2006
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