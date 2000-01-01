Мишин Иеремия Богданович
Место рожденияЗагубская, Пудожский район, Республика Карелия, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Загубская, Пудожский район, Республика Карелия, Россия
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зуева Феодосия Иеремиевна
Мать ребёнка: не указана
Загубская, Пудожский район, Республика Карелия, Россия