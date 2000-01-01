Мишин Иеремия Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин Иеремия Богданович

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Место рождения

Загубская, Пудожский район, Республика Карелия, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Загубская, Пудожский район, Республика Карелия, Россия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зуева Феодосия Иеремиевна

Мать ребёнка: не указана

Загубская, Пудожский район, Республика Карелия, Россия
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