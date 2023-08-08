Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Королева Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Починок-Чапков, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.09.1887
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно