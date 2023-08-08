Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Королева Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Починок-Чапков, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.09.1887

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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