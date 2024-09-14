Киселев Иоанн Иванович
Место рожденияд. Губколь, с. Высокое, Шацкий район, Рязанская область, Россия
Дата рождения23.08.1916
Дата смерти07.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1916
Крещение
24.08.1916
Бракосочетание
Около 1943
Рождение ребёнка
15.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Булекова) Александра Гавриловна
Похороны
06.11.1994
Смерть
07.11.1994