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Киселев Иоанн Иванович

Место рождения

д. Губколь, с. Высокое, Шацкий район, Рязанская область, Россия

Дата рождения

23.08.1916

Дата смерти

07.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1916

Отец: Киселёв Иван Иванович

Мать: (Чуварина) Васса Константиновна

Крещение
24.08.1916
Бракосочетание
Около 1943

Жена: (Булекова) Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
15.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Булекова) Александра Гавриловна

Похороны
06.11.1994
Смерть
07.11.1994

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