Якупов Фаниль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Якупов Вакиль
Мать: Якупова Рамиля
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Головащенко Зульфия
Мать ребёнка: Якупова Гузель
Рождение ребёнка
1992
Сын: Якупов Ринат
Мать ребёнка: Якупова Гузель
Рождение ребёнка
25.08.2003
Дочь: Камила
Мать ребёнка: Якупова Гузель
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якупова Гузель