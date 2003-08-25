Якупов Фаниль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупов Фаниль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Якупов Вакиль

Мать: Якупова Рамиля

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Головащенко Зульфия

Мать ребёнка: Якупова Гузель

Рождение ребёнка
1992

Сын: Якупов Ринат

Мать ребёнка: Якупова Гузель

Рождение ребёнка
25.08.2003

Дочь: Камила

Мать ребёнка: Якупова Гузель

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якупова Гузель

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