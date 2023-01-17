Луковская (Петкевич) Юлия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковская (Петкевич) Юлия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Луковский Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Луковский Иван Осипович

Рождение ребёнка
19.08.1865

Сын: Луковский Антон-Семен Иванович

Отец ребёнка: Луковский Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луковский Игнат-Виктор Иванович

Отец ребёнка: Луковский Иван Осипович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковский Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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