Луковская (Петкевич) Юлия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Луковский Иван Осипович
Рождение ребёнка
19.08.1865
Сын: Луковский Антон-Семен Иванович
Отец ребёнка: Луковский Иван Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луковский Игнат-Виктор Иванович
Отец ребёнка: Луковский Иван Осипович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно