Савельева Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1984
Рождение ребёнка
31.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
25.05.2010
Дочь: Савельева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Савельев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
26.05.2012
Дочь: Савельева Кристина Алексеевна
Отец ребёнка: Савельев Алексей Александрович