Савельева Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1984

Отец: Горкунов Сергей Александрович

Мать: Горкунова Ирина Рудольфовна

Рождение ребёнка
31.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
25.05.2010

Дочь: Савельева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Савельев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
26.05.2012

Дочь: Савельева Кристина Алексеевна

Отец ребёнка: Савельев Алексей Александрович

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