Агаркова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаркова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Швыгин Леонид (Леля) Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова (Швыгина) Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Швыгин Леонид (Леля) Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швыгин Леонид (Леля) Борисович

Рождение ребёнка
10.05.1979

Сын: Швыгин Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Швыгин Леонид (Леля) Борисович

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