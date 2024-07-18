Марья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1793 и 1799
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Тихонович
Рождение ребёнка
15.03.1827
Дочь: Дарья Марья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Тихонович
Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850