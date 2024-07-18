Марья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1793 и 1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1800 и 1804 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1793 и 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Тихонович

Рождение ребёнка
15.03.1827

Дочь: Дарья Марья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Тихонович

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

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