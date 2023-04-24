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Спесивцев Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1946

Отец: Спесивцев Дмитрий Тихонович

Мать: Спесивцева Ольга Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спесивцева (Кулиничева) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
06.06.1975

Сын: Спесивцев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Спесивцева (Кулиничева) Зинаида Васильевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1981

Дочь: Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Спесивцева (Кулиничева) Зинаида Васильевна

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