Спесивцев Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1975
Сын: Спесивцев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Спесивцева (Кулиничева) Зинаида Васильевна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Спесивцева (Кулиничева) Зинаида Васильевна