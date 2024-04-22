Чегодаев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1867
Дата смерти26.03.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1867
Бракосочетание
08.09.1896
Рождение ребёнка
22.08.1897
Сын: Чегодаев Николай Александрович
Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна
Рождение ребёнка
29.08.1898
Сын: Чегодаев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1903
Сын: Чегодаев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
14.11.1904
Дочь: Мацкевич Вера Александровна
Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна
Рождение ребёнка
11.04.1914
Сын: Чегодаев Арсений Александрович
Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр, адъютант командующего
Смерть
26.03.1914
Каунас, Литовская ССР
Причина смерти: самоубийство