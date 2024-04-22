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Чегодаев Александр Николаевич

Место рождения

Быковка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.11.1867

Дата смерти

26.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Быковка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.09.1896

Жена: Чегодаева Аделаида Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1897

Сын: Чегодаев Николай Александрович

Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1898

Сын: Чегодаев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1903

Сын: Чегодаев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
14.11.1904

Дочь: Мацкевич Вера Александровна

Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
11.04.1914

Сын: Чегодаев Арсений Александрович

Мать ребёнка: Чегодаева Аделаида Михайловна

Вильнюс, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр, адъютант командующего
Смерть
26.03.1914
Каунас, Литовская ССР
Причина смерти: самоубийство
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