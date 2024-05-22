Чуева (Калинина) Вера Дмитриевна
Место рожденияс.Вязовое,Прохоровский р-он,Курской обл
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Калинин Дмитрий неизвестно
Мать: не указана
с.Вязовое,Прохоровский р-он,Курской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор
Рождение ребёнка
05.07.1920
Дочь: Чуева Мария Федоровна
Отец ребёнка: Фёдор
с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
20.01.1924
Дочь: Чуева Евдокия Никитовна
Отец ребёнка: Чуев Никита Лукьянович
с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
20.02.1927
Сын: Чуев Иван Никитович
Отец ребёнка: Чуев Никита Лукьянович
с.Чуево,Скороднянский р-он,Белгородская обл
Смерть
Неизвестно