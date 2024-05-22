Чуева (Калинина) Вера Дмитриевна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуева (Калинина) Вера Дмитриевна

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Место рождения

с.Вязовое,Прохоровский р-он,Курской обл

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Калинин Дмитрий неизвестно

Мать: не указана

с.Вязовое,Прохоровский р-он,Курской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Рождение ребёнка
05.07.1920

Дочь: Чуева Мария Федоровна

Отец ребёнка: Фёдор

с.Чуево,Белгородская обл
Рождение ребёнка
20.01.1924

Дочь: Чуева Евдокия Никитовна

Отец ребёнка: Чуев Никита Лукьянович

с.Чуево.Белгородская обл
Рождение ребёнка
20.02.1927

Сын: Чуев Иван Никитович

Отец ребёнка: Чуев Никита Лукьянович

с.Чуево,Скороднянский р-он,Белгородская обл
Смерть
Неизвестно

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