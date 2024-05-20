Сивков Алексей До 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСивков Алексей

Сивков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Сивкова Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Лысехино, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
После 1812
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.264, С.600 - МК-1812 - свадьба дочери

Мы используем куки для улучшения работы сайта.