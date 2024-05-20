Сивков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Сивкова Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Лысехино, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
После 1812
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.264, С.600 - МК-1812 - свадьба дочери