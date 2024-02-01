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Волков Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Волков Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1937

Сын: Волков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Волкова Софья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Софья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Софья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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