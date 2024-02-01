Волков Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Волков Ефим
Рождение ребёнка
22.11.1937
Мать ребёнка: Волкова Софья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Софья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Софья Андреевна
Смерть
Неизвестно