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Кузин Валерий

Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.01.1951

Дата смерти

09.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: Кузин Александр

Мать: Кузина (Куракина) Мария

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.2020
Тула, город Тула, Тульская область

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