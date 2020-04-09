Кузин Валерий
Место рождения
Дата рождения01.01.1951
Дата смерти09.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951
Отец: Кузин Александр
Мать: Кузина (Куракина) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.2020
Тула, город Тула, Тульская область