Идлис Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идлис Александр

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Место рождения

г. Хайфа, Израиль

Дата рождения

2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003

Отец: не указан

Мать: Идлис Татьяна

г. Хайфа, Израиль
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