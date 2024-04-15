Коноваленко Павел Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти03.12.1893 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
14.07.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Марина Николаевна Бардакова
Смерть
03.12.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9SX-1?i=698&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.12.1893 ст.
на отведенном кладбище