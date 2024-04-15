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Коноваленко Павел Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

03.12.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
14.07.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Марина Николаевна Бардакова
Смерть
03.12.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9SX-1?i=698&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.12.1893 ст.
на отведенном кладбище
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