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Шумилов Иван Андреевич
Шумилов Иван Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.1984
Пол
Мужской
Отец
Шумилов Андрей Александрович
1959 г.р.
Мать
Ижник Наталья
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1984
Отец:
Шумилов Андрей Александрович
Мать:
Ижник Наталья
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