Шумилов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилов Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1984

Отец: Шумилов Андрей Александрович

Мать: Ижник Наталья

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