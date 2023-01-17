Охезин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Рождение ребёнка
Около 06.06.1834 ст.
Сын: Охезин Евлампий Николаевич
Мать ребёнка: Охезина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Сын: Охезин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Охезина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Охезина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1850 ст.
Дочь: Афросинья Николаевна
Мать ребёнка: Охезина Степанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно