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Охезин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: Охезин Иван Ананьевич

Мать: Охезина Степанида Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 06.06.1834 ст.

Сын: Охезин Евлампий Николаевич

Мать ребёнка: Охезина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Сын: Охезин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Охезина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Охезин Никита Николаевич

Мать ребёнка: Охезина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1850 ст.

Дочь: Афросинья Николаевна

Мать ребёнка: Охезина Степанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охезина Степанида Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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