Повецкий (Powiecki) Франц (Franz Theophil) Теофилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повецкий (Powiecki) Франц (Franz Theophil) Теофилович

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Место рождения

Гливице/Petersdorf

Дата рождения

21.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1900

Отец: Повецкий Теофил Шимонович

Мать: Повецкая Альбина Вицентьевна

Гливице/Petersdorf
Poland, Gliwice Roman Catholic Church Books, 1599-1976," images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-HFSY-MR?cc=2114433&wc=MHXQ-1M9%3A361904901%2C362143901%2C362146501 : 22 May ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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