Котюкова Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1898
Дата смерти14.08.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898
Отец: Маслов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1920
Рождение ребёнка
09.11.1922
Дочь: Колесникова (Котюкова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Котюков Михаил Афонасьевич
Рождение ребёнка
24.02.1923
Рождение ребёнка
?.06.1926
Рождение ребёнка
17.05.1928
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
14.08.1976