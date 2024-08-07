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Котюкова Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1898

Дата смерти

14.08.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

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1922 г.р.
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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898

Отец: Маслов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котюков Михаил Афонасьевич

Рождение ребёнка
20.07.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котюков Михаил Афонасьевич

Рождение ребёнка
09.11.1922

Дочь: Колесникова (Котюкова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Котюков Михаил Афонасьевич

Рождение ребёнка
24.02.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котюков Михаил Афонасьевич

Рождение ребёнка
?.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котюков Михаил Афонасьевич

Рождение ребёнка
17.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котюков Михаил Афонасьевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
14.08.1976

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